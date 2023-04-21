Місцеві мешканці селища Луч, що на Миколаївщині розповіли про життя під обстрілами, які здійснювали війська РФ по цивільному населенню.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «РАДА. Миколаїв».

Селище Луч 8 місяців було у зоні активних бойових дій та ледь не щодня обстрілювалося ворожими військами, внаслідок чого загинуло дві людини. Тут не залишилося жодного вцілілого будинку, а також немає газу та води. Окупанти знищили місцеву пошту, станції водозабору та частково зруйнували школу та дитсадок.

— Ми ховалися у підвалі. Бомбили саме там, де були люди. Літали безпілотники. Ми думали, що то наші. А вони дивилися, де люди збираються і бомбили. Поки ми були у квартирі, ми з третього поверху бачили, як танки йшли по трасі, бачили, як літак летів. І гвинтокрили літали. Все це проходило повз нас. Було страшно, а ще було страшніше, коли почали бомбити по домах, – розповідає жителька села Людмила Стоянова.

Місцева жителька Світлана Романенко зазначає, в під’їзді однієї з багатоповерхівок зруйнувалися сходові марші, тепер через це люди не можуть піднятися у свої квартири, щоб відремонтувати їх.

Зазначається, що в селищі не залишилось жодної багатоповерхівки, яка б не постраждала від обстрілів російських військових. Крім того, місцеві мешканці досі не мають можливості користуватись централізованим водопостачанням, адже окупанти обстріляли станцію водозабору.

– З 11 березня, пам’ятаю як сьогодні, був сильний обстріл селища Луч. Того ж дня було пошкоджено дах станції водозабору та вимкнули світло. Тобто дах пошкоджений біля самих резервуарів. Але вони, слава Богу, вціліли. Зараз вони, в принципі, працюють. Ми воду в них набираємо, але не працює насос, який створює тиск на селище, – розповів директор комунального підприємства «Лучівське ЖКП» Віктор Охналь.

Під час активних бойових дій в селищі залишалося півсотні мешканців. Аби люди почали повертатися додому, треба відновити близько 1,5 кілометра електричних мереж, щоб запустити станцію водозабору.

– Коли велися бойові дії тут, в Лучі, залишилося десь близько 50 жителів. Вони всі знаходилися в бомбосховищах або у підвалах. Водопостачання ми забезпечували тоді через генератори. На ту кількість людей цього вистачало. Зараз, звичайно, хочемо відновити і водопостачання, і водовідведення. І функціонування того, як було до війни, – сказав Шевченківський сільський голова Олег Пилипенко.

Місцева мешканка Тетяна Головачова розповіла, що газу в селищі також досі немає, адже більшість газових труб перебили окупанти.

– Були нещодавно працівники, вони опломбували. Перекрили для того, щоб перевірити під тиском підземні комунікації газу. Вони приїхали для того, щоб відновлювати, бо у нас багато перебито саме газових труб, – мовила жінка.

Тетяна Головачова залишилася у селищі та не виїжджала попри сильні обстріли. Допомагала сусідам літнього віку. Щовечора всі спускалися до підвалу, оскільки саме вночі ворог обстрілював Луч.

— Ніколи не думала, що квартира, яка знаходиться в багатоповерховому будинку, може постраждати з чотирьох боків. Коли впав снаряд навпроти моїх вікон, то влетіло в під’їзд і в мене навіть три подряпини на дверях. В залі близько 70 різних дірочок, перебита проводка та труба опалення, – розповідає жінка.

Нагадаємо, кореспонденти «НикВести» дізналися, як виглядає селище Луч на Миколаївщині після цілодобових російських обстрілів. Також військові показали, як виглядає зруйноване на 80% селище Луч під Миколаєвом.