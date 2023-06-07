В Южноукраїнську уповноважений з питань проведення публічних закупівель завдав понад 268 тисяч гривень збитків місцевому бюджету внаслідок придбання генератора за завищеною ціною.

Про це повідомляють у Миколаївській обласній прокуратурі.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 39-річний чоловік, будучи уповноваженою особою з питань проведення публічних закупівель, забезпечив проведення наприкінці жовтня 2022 року процедури закупівлі дизельного генератора за завищеними цінами без використання електронної системи закупівель для потреб лікарні в Южноукраїнську.

— За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури слідчі повідомили посадовцю про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч . 1 ст. 367 «Службова недбалість», - йдеться в повідомленні.

Так, за скоєне підозрюваному загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, раніше «Наші гроші» повідомили, що управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради 6 лютого без торгів замовило компанії «Даріоз Опті» генераторів на 11,74 мільйона гривень. При цьому деякі з позицій, відповідно до договору, коштують набагато дорожче, нім на ринку.

Після публікації матеріалу, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доручив провести внутрішню перевірку щодо закупівлі та тимчасово відсторонив начальника управління Олександра Герасименю.