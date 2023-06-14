«AB InBev Efes Україна» відновила роботу Миколаївської броварні та 8 червня, 2023 року, запросила журналістів показати результати відбудови.

Про це розказав директор броварні, повідомляють «НикВести».

24 лютого 2022 року Миколаївська броварня «AB InBev Efes Україна» вимушено зупинила виробництво.

Внаслідок обстрілів сильно постраждали всі 3 склади броварні, при цьому основний склад було зруйновано майже вщент. Провівши діагностику, ремонт та пуско-налагодження всього виробничого обладнання броварня відновила свою роботу.

— Було поставлено завдання максимально оптимізувати всі процеси таким чином, щоб запустити завод без жодних ризиків з безпеки і якості настільки швидко, наскільки це можливо. Ми запустили завод через два с половиною місяці, — розказав директор броварні Олександр Балахнов.

Він розповів, що в середині січня акціонерами було надано згоду на фінансування відновлення заводу, і вже в перших числах квітня на броварні почали варити пиво.

— Пиво «Янтар» є нашим основним брендом, крім нього ми також варимо «Чернігівське «Світле», «Чернігівське «Біле», «Чернігівське «Біла Ніч» «Рогань» та «Титан», — розповів Олександр Балахнов.

Також він додав, що протягом останнього тижня виникло питання з водою. Наразі постачання води суттєво знизилось, але вони працюють над тим, щоб знайти альтернативні джерела постачання.

— Сьогодні ми відновилися та працюємо. Ми впевнені, що успіх всієї країни залежить від щоденної праці кожного з нас, оскільки підтримка економічного та соціального фронту забезпечують розвиток економіки України та добробут людей, які найбільше постраждали від війни, – переконаний директор броварні Олександр Балахнов.

Фоторепортаж

Фото: Марія Хаміцевич



