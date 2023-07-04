Фахівці обстежили території влучань і розльоту уламків, та розрахували, що удар по будівлі ДП «Миколаївський суднобудівний завод» завдав довкіллю шкоди на два мільярда гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції.

Будівля заводу була пошкоджена 27 квітня 2023 року. Повідомляється, що площа засміченої ділянки становить 40,7 тис кв метрів. Загальний об’єм утворених відходів (бетонних плит, скла, арматури, уламків ворожої ракети – 87,0 куб метрів. Обрахована сума шкоди, завданої внаслідок засмічення, – 1,981 мільярда гривень.

Також внаслідок ракетного удару були пошкоджені житлові будинки, розташовані поруч - вулицях Адміральській та Набережній. Загальна сума шкоди, завданої засміченням, становить 60,9 мільйонів гривень.

Крім того, засміченням території рекреаційного та історико-культурного призначення – скверу «Доброти», завдано шкоду у суми 506,6 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що екологічні збитки через обстріл у Миколаєві окупантами пологового будинку № 1 сягають 17,6 мільйона гривень.