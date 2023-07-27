В Україні розробили FPV-дрон, який ліквідував ціль після втрати зв'язку з оператором. Це стало можливим завдяки використанню нового програмного забезпечення на основі штучного інтелекту.

Про це повідомив Washington Post.

В Україні вже провели тестові випробовування нового програмного забезпечення: оснащений бомбою дрон попри втрату зв’язку з оператором через роботу засобів радіоелектронного придушення зміг прискоритися до заданої цілі та ліквідувати її.

Як зазначає WP, нову технологію розробили інженери Twist Robotics, помістивши її в -дрони, які Україна виробляє тисячами щомісяця.

Така система націлювання також допоможе, коли є перешкода у вигляді великого фізичного об’єкта, наприклад пагорба. Датчики дрона розпізнають фізичні особливості цілі та відповідно коригують траєкторію польоту. ШІ допомагає дронам виконати задачу, навіть якщо ціль рухатиметься. У Twist Robotics свою розробку називають «Javelin для бідних».

Видання зазначає, що це є «суттєвим кроком уперед» у порівнянні з іншими дронами та їхніми технологіями, оскільки ті здатні рухатися лише за попередньо заданими координатами. Якщо Україна прийме дрони із цими технологіями на озброєння, ЗСУ зможуть ефективніше уражати російську техніку, руйнувати мости та спостережні пункти армії РФ, вважають у WP.

Утім, нова технологія все ще вимагає, аби ціль визначала людина-оператор, каже Дмитро Ковальчук — співзасновник Warbirds of Ukraine, компанії-виробника безпілотників, яка також використовує програмне забезпечення ШІ. Але щойно відбувається вибір цілі, дрон її переслідує і випускає боєприпаси.

Нагадаємо, що у Литві стартувала акція «Пісні дронів», яка має на меті зібрати 300 тисяч євро для закупівлі 500 дронів-камікадзе типу FPV для України.