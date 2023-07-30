У тимчасово окупованому Криму затримали вчительку російської мови, яка намагалася підпалити місцевий військкомат.
Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.
У суботу, 29 липня, близько 19:00 51-річна вчителька російської мови прийшла до комісаріату на Земській вулиці у Феодосії і спробувала кинути коктейль Молотова в будівлю. Однак пляшка не долетіла і розбилася об асфальт, а полум'я, що спалахнуло, швидко згасло. У підпалу, ніхто не постраждав.
Співробітники комісаріату затримали жінку, яка виявилася викладачем російської та літератури в одній зі шкіл Феодосії. Наразі силові структури проводять роботу з педагогом. Відзначають, що у її телефоні знайшли листування з куратором.
Нагадаємо, що державна дума Росії підтримала підвищення призовного віку для військовозобов'язаних до 30 років.
|
Топові телеграм-канали Миколаєва: медіа, Кім, анонімніКатерина Середа
|
Чому реформа "Укроборонпрому" має "злетіти"Ігор Копитін
У тимчасово окупованому Криму затримали вчительку російської мови, яка намагалася підпалити місцевий військкомат.
Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.
У суботу, 29 липня, близько 19:00 51-річна вчителька російської мови прийшла до комісаріату на Земській вулиці у Феодосії і спробувала кинути коктейль Молотова в будівлю. Однак пляшка не долетіла і розбилася об асфальт, а полум'я, що спалахнуло, швидко згасло. У підпалу, ніхто не постраждав.
Співробітники комісаріату затримали жінку, яка виявилася викладачем російської та літератури в одній зі шкіл Феодосії. Наразі силові структури проводять роботу з педагогом. Відзначають, що у її телефоні знайшли листування з куратором.
Нагадаємо, що державна дума Росії підтримала підвищення призовного віку для військовозобов'язаних до 30 років.