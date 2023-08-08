У Миколаївській міській раді ще не бачили проект проведенням реконструкції мереж водопостачання, який розробляють у облдержадміністрації. Однак мера міста Олександра Сєнкевича проінформували, що під ризик знесення підпадають 80 дерев.

Про це міський голова розповів у програмі «Діалог» на телеканалі «МАРТ».

Нагадаємо, що мова йде про проект з реконструкції мереж «Миколаївводоканалу», яким займається обласна військова адміністрація. Фінансування йде з державного бюджету. У документах з оцінки впливу на довкілля при реконструкції водогону та дюкеру спочатку говорилося про знесення понад чотирьох тисяч дерев. Однак в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради пояснили, що у звіті вказана кількість дерев, які лише потенційно підпадають під знесення.

Після цього у Миколаївській ОВА зазначили, що точна кількість дерев, які необхідно видалити стане відома вже під час проведення будівельних робіт. Однак їхня кількість не повинна перевищити 117 дерев.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що фахівці міського департаменту ЖКГ ще не обстежували зелені насадження, які потрапили у зону потенційного знесення.

— Департаментом містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА розробляється цей проект. Ми поки що його не бачили, але перед ефіром я взяв інформацію. Максимально кількість імовірно видалених дерев становить 80. Ймовірно, тому що будуть намагатися рити траншеї, щоб ці дерева не чіпати. 80 дерев, це не 80 тисяч. Кількість зелених насаджень, які потрапляють у зону проведення робіт — близько 720. Коли ми побачимо проект і наші спеціалісти пройдуть та подивляться перед виконанням робіт, я зможу сказати більш конкретні цифри, — зазначив мер.

Як відомо, вже розпочались підготовчі роботи з будівництва магістрального водогону для Миколаївської та інших областей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, у Миколаєві від початку війни до кінця минулого року знесено 1725 дерев. Роботи проводили три підрядні організації.