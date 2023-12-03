Рустем Умеров

Невідомі особи збирають інформацію через фейковий акаунт міністра оборони Рустема Умєрова у Telegram.

Про це повідомило Міноборони.

«У Телеграмі невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони України. Сьогодні вони почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації. Звертаємо вашу увагу — у Рустема Умєрова немає акаунту в Телеграмі», — йдеться у повідомленні.

Міноборони просить не надавати жодної інформації на прохання осіб, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час війни ставиться до корупції, як до тероризму.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України заявили, що закупівля ракетного озброєння та боєприпасів стане одним із пріоритетів оборонного бюджету у 2024 року.