В Росії стверджують, що вранці 5 грудня два безпілотники намагалися атакувати нафтобазу у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За їхніми словами, спроба атаки відбулася сьогодні близько 5 ранку. У бік нафтобази «Морський Нафтовий термінал» нібито летіли два безпілотники літакового типу. Росіяни стверджують, що всі дрони збили сили ППО.
РосЗМІ пишуть, перший БПЛА нібито здетонував у повітрі, а його уламки впали на територію нафтобази. Також, за їх даними, другий упав за 70 метрів від одного із резервуарів.
Російське міноборони, в свою чергу, написало, що вночі над акваторією Азовського моря та в Криму сьогодні було знищено та перехоплено 47 безпілотників.
Нагадаємо, в ніч на 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.
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В Росії стверджують, що вранці 5 грудня два безпілотники намагалися атакувати нафтобазу у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
За їхніми словами, спроба атаки відбулася сьогодні близько 5 ранку. У бік нафтобази «Морський Нафтовий термінал» нібито летіли два безпілотники літакового типу. Росіяни стверджують, що всі дрони збили сили ППО.
РосЗМІ пишуть, перший БПЛА нібито здетонував у повітрі, а його уламки впали на територію нафтобази. Також, за їх даними, другий упав за 70 метрів від одного із резервуарів.
Російське міноборони, в свою чергу, написало, що вночі над акваторією Азовського моря та в Криму сьогодні було знищено та перехоплено 47 безпілотників.
Нагадаємо, в ніч на 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.