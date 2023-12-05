В Росії стверджують, що вранці 5 грудня два безпілотники намагалися атакувати нафтобазу у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За їхніми словами, спроба атаки відбулася сьогодні близько 5 ранку. У бік нафтобази «Морський Нафтовий термінал» нібито летіли два безпілотники літакового типу. Росіяни стверджують, що всі дрони збили сили ППО.

РосЗМІ пишуть, перший БПЛА нібито здетонував у повітрі, а його уламки впали на територію нафтобази. Також, за їх даними, другий упав за 70 метрів від одного із резервуарів.

Російське міноборони, в свою чергу, написало, що вночі над акваторією Азовського моря та в Криму сьогодні було знищено та перехоплено 47 безпілотників.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.