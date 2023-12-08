Національне агентство з питань запобігання корупції планує створити відкриту базу даних іноземних компонентів у російській зброї.

Про це повідомили у НАЗК.

Як йдеться у повідомленні, російська зброя дуже залежить від іноземних компонентів, тому було вирішено створити єдину базу, яка міститиме інформація про вид озброєння, виробника й технічні характеристики.

«НАЗК запускає першу в світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї на порталі «Війна і санкції». Вона вже налічує понад 2000 компонентів, які використовуються Росією та Іраном у різного роду ракетах, БПЛА, системах радіоелектронної боротьби та багатьох інших видах озброєння та військової техніки», — йдеться у повідомленні.

За словами голови НАЗК Олександра Новікова, тисячі електронних компонентів, які мали б покращувати життя та служити розвитку, Росія та Іран перетворюють на зброю для вбивств.

«Розкриття їхнього шляху від виробника до рук вбивць — масштабна задача для будь-якого державного органу. Але це під силу тисячам журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та багатьох інших, хто прагне справедливості та миру. Тепер, коли ці дані стали публічними, кожен може зробити свій внесок у глобальну світову безпеку», — зазначив він.

Нагадаємо, що введені владою Китаю обмеження на експорт дронів серйозно ускладнили їхні поставки в Росію і призвели до дефіциту низки комплектуючих, зокрема, тепловізорів.

Раніше повідомлялося, що експорт китайських товарів до Росії досяг рекордного рівня у квітні цього року, підвищившись на 153% порівняно з попереднім. Найбільше постачають автомобілі, електроніку та запчастини.