У Миколаєві комунальники під час прибирання сміття з дороги, замість вивезення, скидали його у дощову каналізацію.

Відповідне відео, на якому зафіксована робота комунальників було опубліковане на сторінці контакт-центру Миколаївської міської ради.

Жінка, яка опублікувала відео просить міську владу звернути увагу на таку якість прибирання.

«А потім під час злив ми дивуємося, що вода стоїть!», — написала вона.

Скріншот з відео Скріншот з відео

Варто зазначити, що проблема затоплення зокрема проспекту Центрального в районі Дормашини та Садової, а також паралельних йому вулиць виникає у Миколаєві щоразу після рясних дощів. Останній такий випадок влітку 2023 року, коли через зливу підтопленими виявилися кілька вулиць у центрі Миколаєва.

Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза заявляв, що район Дормашини постійно затоплює під час дощів через те, що раніше в цьому місці проходило русло стародавньої річки.

Окрім цього, влітку 2021 року Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради замовив проект будівництва зливових колекторів на Центральному проспекті.

Пізніше мер Олександр Сенкевич запропонував депутату міськради Владиславу Чайці взяти відповідальність та супроводити від початку та до кінця проект з ремонту зливового колектора в районі Дормашини.

Згодом, навесні 2023 року в Миколаєві провели реконструкцію зливового колектора на Центральному проспекті в районі зупинки «Дормашина». Мер Олександр Сєнкевич тоді пообіцяв, що її більше не буде затоплювати.

Нагадаємо, що проблема затоплення проспекту Центрального в районі Дормашини та Садової, а також паралельних йому вулиць.