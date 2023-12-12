11 грудня у Миколаєві відбулися громадські обговорення «Можливості для ветеранів та їхніх родин. Миколаївщина», метою яких було створити мапу можливостей для ветеранів та їхніх родин. На заході виступили представники ряду громадських організацій та державних установ, що розповіли, які програми підтримки сьогодні передбачені у Миколаєві для військовослужбовців та членів їхніх родин.

— Зараз дуже багато організацій, як владних, так і громадських, які допомагають військовослужбовцям, ветеранам. Це і територіальні центри комплектації та соціальної підтримки, і органи місцевого самоврядування. Але ветерани часто не знають, куди йти. І для того, щоб структурувати всю цю інформацію, ми вирішили зібрати максимально по можливості усих тих, хто працює з цією категорією людей, — каже організаторка заходу Олександра Ющишена.

Куди звертатися у разі потреби у психологічній, фізичній, освітній та інших видів допомоги читайте у матеріалі «НикВести».

Програма реінтеграції ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей

У Миколаєві та ще 7 містах України стартувала програма реінтеграції ветеранів. Вона реалізовується за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини командою DVV International в Україні та центром освіти дорослих «Південь».

Основним напрямком програми є проведення освітніх курсів для ветеранів та їхніх родин.

— Ми даємо можливість родинам і ветеранам спробувати різний вид діяльності. За дослідженнями 70% ветеранів, людей які повертаються з війни, не бачать себе у тій галузі, якій працювали раніше. Змінюється ринок праці, змінюються навички людей, і коли люди повертаються сюди, їм дуже важко знайти себе і згадати, як воно було, — зазначила Олександра Ющишена.

Так, в рамках проекту ветерани можуть вивчитися на електрика, SMM-менеджера, графічного дизайнера, проектного менеджера та інші професії.

Нагадаємо, що в рамках цієї ж програми для ветеранів повномасштабної війни планують запустити навчання по 3D-принтеру: їх навчатимуть друкувати деталі для протезів.

Також в рамках цього проекту заплановано юридичні, психологічні, та карʼєрні консультації. Організатори планують запрошувати юристів, які відповідатимуть на запитання ветеранів: які є пільги та можливості, як оформлювати пенсії та інші необхідні документи.

— У нас є також психологічна ланка, що має дві складові. Перша — робота з психологом: індивідуальна і групова. Також є арт-терапія, тому що кожній людині потрібна розвантаження. До цього блоку у нас входить ароматерапія (виготовлення свічок), епоксидна смола, виготовлення магнітів, Таврійський розпис та вʼязання пальцями. Жінки дуже класно реагують та активно контактують з нами, — розповіла одна з організаторок Анна Сальник.

Крім того, в рамках проекту для миколаївських ветеранів проводитимуть заняття з англійської мови. Нагадаємо, що у середу, 13 грудня, вже стартує перша початкова група з вивчення іноземної мови.

Зареєструватися можна через спеціальну Google-форму. Охочі можуть обрати для себе будь-який доступний вид допомоги або навчання.

Гранти на власну справу

Також в рамках проекту миколаївські ветерани можуть отримати грошову допомогу у розмірі 10 тисяч євро на розвиток власної справи.

Центр навчання і освіти дорослих «Південь» організовує спеціальну бізнес-школу, в рамках якої претендентам на грошову підтримку допомагатимуть писати бізнес-плани, після чого учасники матимуть змогу на конкурсній основі отримати грантову допомогу.

Так, в наступному 2024 році на отримання гранту можуть розраховувати 20 ветеранів або членів їхніх родин.

Актуальну інформацію як про освітні, так і про фінансові можливості можна знайти на сайті центру освіти і навчання для дорослих «Південь».

Реабілітація. Де миколаївські ветерани можуть отримати безоплатну медичну допомогу?

У Миколаєві працює обласний фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, який фінансує підприємства, що виготовляють технічні засоби реабілітації (протези). Загалом, сьогодні держава виділила на протезування ветеранів України 95 мільйонів гривень.

Необхідну інформацію про те, як отримати протез, можна дізнатися на сайті міністерства соціальної політики у розділі «Забезпечення технічними засобами реабілітації».

— На сьогодні в Україні майже 100 підприємств які займаються технічними засобами реабілітації. Хочу звернути увагу, що у Миколаївській області є два потужних підприємства. На сьогоднішній день керівник підприємства домовився з двома постачальниками комплектуючих, там дуже потужні комплектуючі, саме для учасників бойових дій. Їх аналогів немає більше ніде в Україні, — розповіла директорка миколаївського обласного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Чекарь.

Також, за її словами, сьогодні у Миколаєві окрім реабілітаційних центрів, в 5 медичних закладах, за сприяння фонду, функціонують спеціальні мультидисциплінарні команди лікарів, серед яких обовʼязково повинен буди протезист-ортезист. Це зроблено для того, щоб миколаївським ветеранам не доводилося їхати з міста для встановлення протезу. Медичні заклади міста надаватимуть усі необхідні послуги на місці.

— На сьогоднішній день з цими медичними закладами протезно-ортопедичне підприємство заключило угоди. На сьогоднішній день у 4-й лікарні проходить ремонт реабілітаційного відділення. Там усі хто потребуватимуть протезування і подальшого навчання, як користуватися протезами, проходитимуть реабілітацію, — зазначила Ірина Чекань.

Безкоштовне протезування в Care4You

З квітня 2023 року в Миколаєві працює універсальний центр фізіотерапії, реабілітації та підтримки Care4You, який допомагає відновити функцію ходьби після травм, операційного втручання та поранень. Центр надає безкоштовну допомогу українським військовим які потребують протезування та подальшої реабілітації.

— Держава дає на реабілітацію військовому 4 місяці та близько 40 тисяч гривень. Він може сам собі оплатити реабілітацію, держава йому це компенсує, або ми подаємо його на безкоштовну реабілітацію, — розповідає засновник центру, реабілітолог Іван Логуш.

Адреса Care4You: вулиця Пушкінська, 48.

Обласні соціальні служби, які допомагають ветеранам

Окрім громадських ініціатив у Миколаївській області діють соціальні програми та служби, які надають допомогу в тому числі ветеранам та членам їхніх родин. Це, зокрема, департамент соціального захисту населення Миколаївської ОВА. Департамент спільно з сектором по підтримці учасників бойових дій при обласній військовій адміністрації реалізує ряд програм , які повʼязані з допомогою демобілізованим.

— На рівні області у нас є програма підтримки учасників бойових дій «Турбота». Там є ряд ініціатив, це і надання матеріальної допомоги сімʼям, і відкриття власної справи, і програми підтримки дітей та родин військовослужбовців під час літнього відпочинку, — сказала директорка департаменту Оксана Єльчієва.

Також про можливості для ветеранів розповіла заступниця директора обласного центру соціальних служб Марина Кручинова.

— У нашій області працює обласний центр соціальних служб і 8 центрів соціальних служб в громадах. Наша основна задача, як обласного центру соціальних служб — надання соціально-психологічної допомоги, — сказала вона.

Фахівці Центру проводять оцінку потреб родини військовослужбовця та визначають, які саме послуги потрібні цій родині: послуги реабілітації, адаптації, соціалізації тощо.

— У нас є комплексна послуга — соціальний супровід. Це коли фахівець з соціальної роботи повністю супроводжує при вирішенні усіх питань, це і оформлення документів, і надання психологічної та юридичної допомоги, — зазначила Марина Кручинова.

Права ветеранів. Юридична підтримка

У випадку, якщо ветеран або члени його родини звертаються до органів державної влади та отримують негативну відповідь або відмову, яку заявник вважає безпідставною, він може звернутися до Офісу Уповноваженого ВР з прав людини.

— Відповідно буде направлено лист реагування уповноваженого, якщо людина має право на цю допомогу, то вона її отримає, — розповів регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Вадим Жепало.

Необхідні посилання і контакти:

1)Департамент соціального захисту населення миколаївської ОВА:

Телефон довіри: (0512) 56-30-80

2)Обласний центр соціальних служб:

Телефон: (0512) 37-64-92

3)Міністерство соціальної політики (щодо питань протезування).

4)Google-форма для запису на програму «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей».

5)Центр реабілітації Care4You:

Адреса: вулиця Пушкінська, 48.

6)Центр освіти і навчання для дорослих «Південь».

7)Уповноважений верховної Ради України з прав людини:

Гаряча лінія 0800-50-17-20, 044-299-74-08