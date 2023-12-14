Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році.

Про це він сказав під час дискусії присвяченої викликам і перспективам, які постануть перед Україною у 2024 році, повідомляє Lb.ua.

«Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році Російська Федерація станом на зараз не має. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає», — сказав Кирило Буданов.

За його словами, росіяни мають проблеми з ресурсами.

«Вони так само мають проблеми. Проблеми не так з підтримкою суспільства, бо думка пересічного росіянина мало кого цікавить. Питання в ресурсах, тому що ця війна дуже дорога. І ресурси там не є необмеженими. Можливо, трішки грубо пролунає, але ми воюємо за чужий кошт, а вони — за свій. І свої кошти вони рахують, хоч здається, що ні. І дуже прискіпливо», — сказав очільник розвідки.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.