Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування за фактом залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги в Миколаєві в суботу, 16 грудня.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Миколаївській області в Telegram.

Миколаївське видання «Новини-N» оприлюднило відео на якому учасники акції «Гроші на ЗСУ» розповідають, що після оголошення повітряної тривоги вирішили пройти до укриття, а втім, вхід був закритим.

Після закінчення загрози двері міськради відчинили та сказали, що вже оголосили відбій тривоги, однак не пояснили, чому людей не пустили до укриття раніше.

Слідчі Миколаївського районного управління розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України «Залишення в небезпеці».

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють всі обставини події та проводять слідчі заходи.

Нагадаємо, що у ніч на 16 грудня терористи атакували Україну ударними БпЛА. Ворог застосував 31 безпілотник. Для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил.

Раніше, міністр освіти та науки Оксен Лісовий прокоментував те, що в одній з київських шкіл охоронець під час тривоги не пустив дітей до школи, бо з ними був песик.