Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням. Головним підсумком 2023 року стало те, що Україна стала сильнішою.

Новорічне привітання опубліковано в телеграм-каналі президента.

Він нагадав, що минулої зими українці довели, що сильніші за холод і темряву, відключення та загрозу блекауту, бо не мають дефіциту стійкості та хоробрості.

«676 днів тому на цьому самому місці я звертався до вас, українці, і повідомляв про початок повномасштабної війни. Ми не знали тоді, що чекає на нас попереду. Чимало хто не вірив, що ми витримаємо тиждень. Мало хто вірив, що виборемо 2022 рік, не кажучи вже про те, що ми вистоїмо 23-й. А сьогодні ми зустрічаємо 2024 рік», - сказав Володимир Зеленський.

Президент також додав, що протягом цього року в Україні 6 тисяч разів лунали сигнали повітряної тривоги.

«І щоночі, і щодня працювали наші сили ППО, героїчно захищаючи небо України. Аби ми 6 тисяч разів могли почути відбій. ... І хай би скільки випускав ворог ракет, хай би скільки було обстрілів та атак – підлих, безжалісних, масованих – у прагненні зламати нас, українців, залякати, збити Україну з ніг, загнати під землю, ми все одно піднімемось. Бо той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна», - підкреслив глава держави.

Президент анонсував, що у новому році «ворог відчує лють вітчизняного виробництва».