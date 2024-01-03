На фронті у боротьбі проти окупантів загинув миколаївський боксер Артем Хан. У квітні йому мало виповнитися 23 роки.

Про це інформує проєкт LuckyPunch.net на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Відомо, що Артем Хан був вихованцем СДЮСШОР-6 та закінчив Миколаївський національний університет кораблебудування.

З квітня 2022 року вважався зниклим безвісти після боїв на Ізюмському напрямку у складі миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

У грудні 2022 року мати Артема Анна в інтерв'ю виданню 0512.com.ua розповіла, що їй вдалося дізнатися про перебування сина в полоні.

— У військкоматі мені запропонували написати на зміну статусу з «безвісти зниклого» на «військовополонений». Згодом я знайшла адвоката і найняла його власним коштом, щоб він мені допоміг хоч щось дізнатися про сина. Те, що мені відомо зараз, – він у полоні. Його ім'я є у ворожих списках. Він живий, це головне, – розповідала мати Артема.

У 2024 році батьки отримали підтвердження про загибель Артема.

Раніше повідомлялось про те, що на фронті загинув миколаївський захисник і активіст Олег Кравець.

Моніторингова місія ООН зафіксувала в Україні загибель понад 10 тисяч мирних жителів із початку повномасштабного російського вторгнення.