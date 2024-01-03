За 11 місяців 2023 року різниця між тими, хто виїхав та тими, хто повернувся до України, була меншою за 1%.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних Опендатабот.

Усього за 11 місяців минулого року держприкордонслужба зафіксувала 32,6 мільйона перетинів кордону.

Загалом за неповний 2023 рік 14 мільйонів людей повернулись до України, а 14,1 мільйона — виїхали. Різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, становить 142 тисячі. Ця різниця в 15 разів менша, ніж було у перший рік повномасштабної війни.

Пік повернень українців торік припав на квітень — 114 тисяч людей — та серпень — 144 тисяч громадян.