Жінку, яка під час окупації Харківщині підтримала російських загарбників, засудили до пʼяти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, жителька Вовчанська після окупації підтримала РФ та вступила до так званої «адміністрації». Там її призначили очільницею «управління житлово-комунального господарства» та визначили першочергове завдання — облаштувати казарми для російських військ.

Для цього колаборантка разом зі своїми поплічниками забезпечувала водопостачання та енергозабезпечення в будівлях, де розмістилися окупанти. Слідством також встановлено, що для набору нових співробітників у «жек» жінка обіцяла безкоштовні квартири від загарбників.

Після деокупації Вовчанська зрадниця намагалася уникнути правосуддя, імітуючи свій статус «поза політикою». Але співробітники СБУ зібрали докази її співпраці з окупантами і на початку жовтня 2023 року затримали.

На підставі зібраних доказів її було визнано винною за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їй пʼять років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що за період з 24 лютого 2022 року по 24 листопада 2023 року в Миколаївській області Управління Служби безпеки України розпочало 286 кримінальних проваджень, пов'язаних із злочинами проти основ національної безпеки та виправдовуванням агресії Росії проти України.