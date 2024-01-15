Територія скверу біля *8 ПРИЧАЛу в Миколаєві

У Миколаєві студенти розроблятимуть «нове бачення» скверу «Вітрильний».

Як повідомили у Миколаївській міській раді, практичні навички планування миколаївським студентам будівельного коледжу допомагатимуть освоїти французькі, естонські та українські фахівці.

Студенти підготують власні проєкти та отримають відгуки експертів. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков розповів, формат воркшопів дозволить миколаївським студентам отримати нові знання та досвід.

«Завдяки нашим друзям із Франціїі, Естонії та України напрацюємо нове бачення Вітрильного скверу у нашому місті за новітніми практиками міського дизайну та урбаністики», — зазначає Євген Поляков.

Варто зазначити, що у Миколаєві вже розробляли проєкт капітальної реконструкції скверу «Вітрильни». У 2021 році його підготували на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради. Тоді було продемонстровано візуалізацію майбутнього проєкту скверу. Зазначалося, що орієнтовна вартість реконструкції об'єкту від 12 до 20 мільйонів гривень залежно від погодження проєктного рішення.

Ескіз реконструкції скверу "Вітрильний. Фото:СВІДОК.info.

Нагадаємо, що французький архітектор Мартен Дюплант’є разом з командою архітекторів представив концепцію реконструкції «Єкатерининського скверу» в центрі Миколаєва. Спеціалісти планують облаштувати простір для сімейного відпочинку — дитячі майданчики, скейтпарк, амфітеатр, сухий фонтан та місця для вирощування овочів, фруктів або зелені.