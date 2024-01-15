Українці, що виїхали за кордон і не платять податки в Україні, повинні жити скромно та надсилати більше коштів на допомогу Збройним Силам.
Таку думку висловив начальник Миколаївської ОВА в інтерв’ю телеканалу «Ми — Україна».
Віталій Кім зазначив, що на утримання одного українського військового необхідно 6-8 платників податків. Саме через це, за його словами, громадяни України повинні необхідно працювати та платити податки в державний бюджет.
— Якщо людина виїхала і витрачає кошти на оренду квартири, машини, кафе в іншій країні, значить кошти недоотримує економіка України. Може я не правий, але десь я вичитав, що в Польщі наші люди витратили за рік 2 мільярди доларів, це приблизно, я точно не памʼятаю, але і допомога Польщі нам була 2 мільярди доларів за рік, — сказав очільник ОВА.
Він заявив, що якби українці не виїжджали за кордон, а працювали на економіку України, державі не знадобилася б допомога від інших країн.
— Я розумію, як роблять гастарбайтери, вони їдуть за кордон, а гроші відправляють в Україну. Ну якщо ти поїхав туди, добре, відправляй гроші сюди, які питання. Живи скромно, відправляй гроші на Збройні Сили, — сказав Віталій Кім.
Раніше Віталій Кім висловив думку, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні та працювати на державу. Він наголосив, якщо українець мобілізаційного віку перебуває за кордоном та не сплачує податки, тоді він виїжджав поза законом.
Як відомо, українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції, заявив міністр оборони Рустем Умєров.
19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.
Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.
Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.
Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.
11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.
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Українці, що виїхали за кордон і не платять податки в Україні, повинні жити скромно та надсилати більше коштів на допомогу Збройним Силам.
Таку думку висловив начальник Миколаївської ОВА в інтерв’ю телеканалу «Ми — Україна».
Віталій Кім зазначив, що на утримання одного українського військового необхідно 6-8 платників податків. Саме через це, за його словами, громадяни України повинні необхідно працювати та платити податки в державний бюджет.
— Якщо людина виїхала і витрачає кошти на оренду квартири, машини, кафе в іншій країні, значить кошти недоотримує економіка України. Може я не правий, але десь я вичитав, що в Польщі наші люди витратили за рік 2 мільярди доларів, це приблизно, я точно не памʼятаю, але і допомога Польщі нам була 2 мільярди доларів за рік, — сказав очільник ОВА.
Він заявив, що якби українці не виїжджали за кордон, а працювали на економіку України, державі не знадобилася б допомога від інших країн.
— Я розумію, як роблять гастарбайтери, вони їдуть за кордон, а гроші відправляють в Україну. Ну якщо ти поїхав туди, добре, відправляй гроші сюди, які питання. Живи скромно, відправляй гроші на Збройні Сили, — сказав Віталій Кім.
Раніше Віталій Кім висловив думку, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні та працювати на державу. Він наголосив, якщо українець мобілізаційного віку перебуває за кордоном та не сплачує податки, тоді він виїжджав поза законом.
Як відомо, українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції, заявив міністр оборони Рустем Умєров.
19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.
Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.
Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.
Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.
11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.