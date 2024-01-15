Українці, що виїхали за кордон і не платять податки в Україні, повинні жити скромно та надсилати більше коштів на допомогу Збройним Силам.

Таку думку висловив начальник Миколаївської ОВА в інтерв’ю телеканалу «Ми — Україна».

Віталій Кім зазначив, що на утримання одного українського військового необхідно 6-8 платників податків. Саме через це, за його словами, громадяни України повинні необхідно працювати та платити податки в державний бюджет.

— Якщо людина виїхала і витрачає кошти на оренду квартири, машини, кафе в іншій країні, значить кошти недоотримує економіка України. Може я не правий, але десь я вичитав, що в Польщі наші люди витратили за рік 2 мільярди доларів, це приблизно, я точно не памʼятаю, але і допомога Польщі нам була 2 мільярди доларів за рік, — сказав очільник ОВА.

Він заявив, що якби українці не виїжджали за кордон, а працювали на економіку України, державі не знадобилася б допомога від інших країн.

— Я розумію, як роблять гастарбайтери, вони їдуть за кордон, а гроші відправляють в Україну. Ну якщо ти поїхав туди, добре, відправляй гроші сюди, які питання. Живи скромно, відправляй гроші на Збройні Сили, — сказав Віталій Кім.

Раніше Віталій Кім висловив думку, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що чоловіки мобілізаційного віку мають перебувати в Україні та працювати на державу. Він наголосив, якщо українець мобілізаційного віку перебуває за кордоном та не сплачує податки, тоді він виїжджав поза законом.

Як відомо, українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Докладніше про мобілізацію та зниження призовного віку в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.