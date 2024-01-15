У Миколаєві комісія з перейменування вулиць виявила більше 30 топонімів, які містили русизми та не відповідали сучасним вимогам української мови.

Про це повідомив голова топонімічної комісії Олександр Тригуб в інтерв'ю на телеканалі «МАРТ», пишуть «НикВести».

Голова комісії з перейменування вулиць Олександр Тригуб повідомив, що члени комісії зверталися до Інституту мовознавства та комісії української мови щодо вже перейменованих вулиць в Миколаєві таких, як Погранична, Нікольська та Кузнецова.

Зокрема, експерти підтвердили, що назва вулиці Кузнецова має неправильну словоформу, тому було вирішено перейменувати вулицю на Ковальська.

— Кількість таких топонімів сягала більше 30, може, навіть близько до сорока. Були направлені запити в Інститут мовознавства та комісію української мови. Ми отримали відповіді однозначні типу вулиця Кузнецова підпадає під перейменування, тому що етимологія явно на честь професії ковалів. Хоча в українській мові є слово кузня. Тобто і цю вулицю було прийнято рішення перейменувати на Ковальська, – зауважив він.

Щодо назви вулиці Нікольської, виявлено розбіжності щодо її етимології. Хоча оригінально назва пов'язана з храмом Святого Миколая, комісія вирішила залишити стару назву. Замість запропонованої Микільської, який рекомендував Інститут мовознавства, комісія вирішила зберегти назву, але пояснити її через популярний серед миколаївців у 2022 році термін «Ніко» (так містяни називають Миколаєва – прим.).

— Вулиця Нікольська викликала досить таку жваву дискусію. Чому? По-перше, етимологія назви походить від храму Святого Миколая. Тому однозначно Інститут мовознавства та інші радники рекомендували перейменувати її на Микільська. Але один з членів комісії запропонував залишити старий варіант назви, оскільки у 2022 році серед миколаївців був досить популярним термін «Ніко». Тому назву вулиці ми зберегли, але пояснення цієї назви буде інше, – зауважив він.

Водночас, вулицю Пограничну вирішили залишити без змін, оскільки термін «пограниччя» знайдено в словнику Грінченка та має відповідний сенс.

— Вулиця Погранична, тут особисто я зазначив, що у словнику Грінченка є такий термін, як пограниччя. Воно означає певну межу чогось. І від цього терміну пограниччя назва вулиці — Погранична абсолютно адекватною, тому цю назву ми зберегли, – резюмував Олександр Тригуб.

Закон про деколонізацію у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії.

На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.

Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В томі числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.