Сьогодні, 22 січня, завершилося голосування за членів журі фіналу національного відбору на «Євробачення-2024». У голосуванні, яке проходило в застосунку «Дія» взяли участь понад 720 тисяч українців.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Євробачення Україна у Фейсбуці.

Так, лідерами голосування стали:

народний артист і творець образу Verka Serduchka Андрій Данилко — 43,79% голосів;

співачка та переможниця «Євробачення-2016» Джамала — 23,62% голосів;

лідер гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергій Танчинець — 12,42% голосів.

Саме вони вже 3 лютого визначать переможця Нацвідбору, який у травні цього року представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення.

Нагадаємо, у «Євробаченні-2024» візьмуть участь 37 країн, включно з п’ятьма країнами-засновницями — Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція — та країною-переможницею попереднього конкурсу — Швецією.

Раніше Суспільне Мовлення підтвердило участь України в пісенному конкурсі «Євробачення-2024», яке відбудеться у шведському Мальме після перемоги Loreen.