Сьогодні, 22 січня, завершилося голосування за членів журі фіналу національного відбору на «Євробачення-2024». У голосуванні, яке проходило в застосунку «Дія» взяли участь понад 720 тисяч українців.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Євробачення Україна у Фейсбуці.
Так, лідерами голосування стали:
Саме вони вже 3 лютого визначать переможця Нацвідбору, який у травні цього року представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення.
Нагадаємо, у «Євробаченні-2024» візьмуть участь 37 країн, включно з п’ятьма країнами-засновницями — Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція — та країною-переможницею попереднього конкурсу — Швецією.
Раніше Суспільне Мовлення підтвердило участь України в пісенному конкурсі «Євробачення-2024», яке відбудеться у шведському Мальме після перемоги Loreen.
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Сьогодні, 22 січня, завершилося голосування за членів журі фіналу національного відбору на «Євробачення-2024». У голосуванні, яке проходило в застосунку «Дія» взяли участь понад 720 тисяч українців.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Євробачення Україна у Фейсбуці.
Так, лідерами голосування стали:
Саме вони вже 3 лютого визначать переможця Нацвідбору, який у травні цього року представлятиме Україну на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення.
Нагадаємо, у «Євробаченні-2024» візьмуть участь 37 країн, включно з п’ятьма країнами-засновницями — Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція — та країною-переможницею попереднього конкурсу — Швецією.
Раніше Суспільне Мовлення підтвердило участь України в пісенному конкурсі «Євробачення-2024», яке відбудеться у шведському Мальме після перемоги Loreen.