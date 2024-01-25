Постраждала багатоповерхівка у Кривому Розі. Фото: Нацполіція Дніпропетровської області

У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий вистрілив з ручного протитанкового гранатомета (РПГ) по житловій багатоповерхівці.

Наразі попередньо відомо, що внаслідок пострілу люди не постраждали, повідомили у Нацполіції області Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, близько 05:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста.

«За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці, невідомий поцілив у будинок з РПГ. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, наразі на місці події працює керівництво Криворізького районного управління поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину з’ясовуються.

Відомості за даним фактом внесені в ЄРДР за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вживаються заходи для затримання особи, причетної до хуліганських дій.

Фото: Нацполіція Дніпропетровської області Фото: Нацполіція Дніпропетровської області Фото: Нацполіція Дніпропетровської області

Нагадаємо, в центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку, а потім скоїв самогубство.