У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий вистрілив з ручного протитанкового гранатомета (РПГ) по житловій багатоповерхівці.
Наразі попередньо відомо, що внаслідок пострілу люди не постраждали, повідомили у Нацполіції області Дніпропетровської області.
За даними правоохоронців, близько 05:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста.
«За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці, невідомий поцілив у будинок з РПГ. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир», — йдеться у повідомленні.
Як відомо, наразі на місці події працює керівництво Криворізького районного управління поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину з’ясовуються.
Відомості за даним фактом внесені в ЄРДР за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вживаються заходи для затримання особи, причетної до хуліганських дій.
Нагадаємо, в центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку, а потім скоїв самогубство.
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий вистрілив з ручного протитанкового гранатомета (РПГ) по житловій багатоповерхівці.
Наразі попередньо відомо, що внаслідок пострілу люди не постраждали, повідомили у Нацполіції області Дніпропетровської області.
За даними правоохоронців, близько 05:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у багатоповерховому будинку на території Тернівського району міста.
«За попередньою інформацією, перебуваючи на вулиці, невідомий поцілив у будинок з РПГ. Внаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир», — йдеться у повідомленні.
Як відомо, наразі на місці події працює керівництво Криворізького районного управління поліції, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Всі обставини злочину з’ясовуються.
Відомості за даним фактом внесені в ЄРДР за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вживаються заходи для затримання особи, причетної до хуліганських дій.
Нагадаємо, в центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку, а потім скоїв самогубство.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|