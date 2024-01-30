Сапери ДСНС вилучили понад 22 тисячі боєприпасів на Миколаївщині. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Від початку повномасштабної війни, сапери ДСНС вилучили 22 тисячі 62 боєприпаси на території Миколаївської області.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Наразі на деокупованих територіях Миколаївщини працюють шість піротехнічних груп. Загалом від початку повномасштабного вторгнення групи фахівців ДСНС виїжджали на місця для ідентифікації небезпечних предметів 9 тисяч 290 разів.

«На жаль, виявляти такі «подарунки» буде ще не одне покоління українців. Бомби‚ снаряди‚ міни‚ гранати‚ набої — це все відлуння війни, яке загрожує місцевим мешканцям загибеллю чи травмуванням», — зазначили рятувальники.

В ДСНС нагадали: якщо ви знайшли невідомий предмет, не потрібно його чіпати та намагатися знешкодити. Необхідно позначити місце знахідки та повідомити відповідні служби.

Нагадаємо, заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний вважає, що першочергово треба розмінувати Миколаївську та Херсонську області, адже «там велика кількість територій, на яких вирощують плодоовочеву продукцію».