Юрій Подоляка, фото URA.ru

Заочно засуджено до 15 років за ґратами проросійського блогера Юрія Подоляка, який наводив ворожі ракети на Миколаїв.

За даними СБУ, наразі він переховується в Росії та називає себе «головним спікером» у війні проти України.

Як відомо, він регулярно виконує завдання російських спецслужб щодо проведення інформ-диверсій. Для цього він створив власний ютуб-канал із аудиторією понад три мільйони підписників.

Крім того, під його «авторством» діє прокремлівський Телеграм-канал, а також сторінки «ВКонтакте» та в популярних месенджерах.

«На цих інтернет-ресурсах Подоляка виправдовує захоплення української території та знищення цивільної інфраструктури нашої держави. Також він заперечував воєнні злочини рашистів у Бучі, а викриті факти масових вбивств місцевих жителів називав «зрежисованими», — зазначають в СБУ.

За даними слідства, Подоляка є уродженцем міста Суми, але у 2014 році він виїхав до Росії й розпочав там публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Разом з цим блогер-мільйонник причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак РФ на Миколаївщину. Для наведення ворожої зброї на місто фігурант отримував розвіддані від свого інформатора — екскерівника Миколаївської окружної прокуратури, який відбуває довічне ув'язнення за держзраду, Геннадія Германа.

Рішення суду

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

«Оскільки засуджений переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано», — додає пресслужба СБУ.

Геннадій Герман: що відомо

28 червня, Геннадія Германа було визнано винним у державній зраді. В січні під час судового засідання прокурор-зрадник визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації.

За даними правоохоронців, екскерівник Миколаївської окружної прокуратури Геннадій Герман передавав спецслужбам РФ за завданням кураторів інформацію про наслідки обстрілів Миколаївщини, кількість загиблих і поранених, паролі для проходження блокпостів, персональні дані військовослужбовців, фіксував роботу ДСНС з ліквідації обстрілів, збирав та надавав інформацію про місце дислокації військових підрозділів. Геннадія Германа також пов’язують з наведенням ракетного удару у березні 2022 року по казармах в Миколаєві, де загинула велика кількість військових.

10 серпня адвокати колишнього прокурора Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа оскаржили вирок Приморського райсуду Одеси, за яким чоловік отримав довічне ув’язнення.