У Криворізькому районі Дніпропетровщини енергетики відновили енергоживлення критичної інфраструктури та побутових споживачів.
Про це повідомила компанія «Укренерго».
«Енергоживлення критичної інфраструктури та побутових споживачів Криворіжжя, що були знеструмлені через атаку російських БпЛА, відновлено. Продовжуємо працювати над відновленням інфраструктури на постраждалих енергооб’єктах: тестуємо роботу обладнання, яке вціліло, для знищеного підбираємо заміну з аварійного запасу, який сформували у 2023 році», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки безпілотниками Кривого Рогу в ніч на 2 лютого без світла залишилися 62 тисячі споживачів, через знеструмлення шахти під землею перебували 120 шахтарів.
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У Криворізькому районі Дніпропетровщини енергетики відновили енергоживлення критичної інфраструктури та побутових споживачів.
Про це повідомила компанія «Укренерго».
«Енергоживлення критичної інфраструктури та побутових споживачів Криворіжжя, що були знеструмлені через атаку російських БпЛА, відновлено. Продовжуємо працювати над відновленням інфраструктури на постраждалих енергооб’єктах: тестуємо роботу обладнання, яке вціліло, для знищеного підбираємо заміну з аварійного запасу, який сформували у 2023 році», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки безпілотниками Кривого Рогу в ніч на 2 лютого без світла залишилися 62 тисячі споживачів, через знеструмлення шахти під землею перебували 120 шахтарів.
Росіяни повторно атакували енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу у суботу, 3 лютого.