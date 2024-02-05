Боєприпаси РФ. Фото поліції Херсонської області для ілюстрації

Три мешканці Березнегуватської громади Миколаївщини незаконно зберігали бойові припаси та вибухівку, які знайшли на території, де раніше перебували російські військові.

Стосовно них скеровано до районного суду обвинувальні акти, повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловіки, віком від 38 до 42 років, зберігали «знахідки» у себе вдома без передбаченого законом дозволу.

Під час обшуків правоохоронці знайшли у них понад 70 набоїв, гранату, вибуховий пристрій ВОГ та 11,3 кілограма пороху.

Чоловікам загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Нагадаємо, у січні цього року, правоохоронці викрили чоловіка на незаконному зберіганні зброї та боєприпасів у Вознесенському районі Миколаївщини. Чоловік зібрав предмети озброєння після присутності російських військ поблизу одного із сіл Єланецької громади та вирішив не здавати їх до правоохоронних органів.