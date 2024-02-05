Ведучими «Євробачення-2024» стануть Петра Меде та Малін Акерман

Ведучими пісенного конкурсу «Євробачення-2024» у шведському Мальме втретє стануть телеведуча Петра Меде та акторка Малін Акерман.

Про це повідомили організатори на офіційному сайті конкурсу.

Вперше Петра Меде проводила «Євробачення» у 2013 році, а у 2016 році її партнером був переможець конкурсу 2015 року Монс Зелмерлев.

Малін Акерман зауважила, що хоча звикла виступати як на сцені, так і на екрані, але «Євробачення» — це зовсім новий досвід.

«Я не можу описати свої почуття з цього приводу. Я дуже схвильована і трохи нервую, але в позитивному сенсі. Мені завжди подобалося «Євробачення», і бути частиною цього фантастичного шоу разом з Петрою — це мрія, яка здійснилася», — зазначила вона.

Нагадаємо, що у «Дії» під час голосування у Нацвідборі на «Євробачення-2024» 4 лютого зафіксували «рекордну кількість» користувачів за всю історію проєкту.

Українці 3 лютого мали обирати представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».

В результаті у неділю, 4 лютого було оголошено переможців голосування від журі та глядачів, ними стали Alyona и Jerry Heil.