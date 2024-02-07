Обрізка дерев у Миколаєві. Фото з Facebook.

У Миколаєві жителі міста бачать непоодинокі випадки варварської обрізки дерев. Екологи нагадали, які правила порушують у місті під час неправильного виконання робіт.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Екологи пояснили, як повинна проходити дана процедура згідно діючих правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України.

Загалом Існують три основні типи обрізки, що є етапом догляду міського озеленення:

Формувальна. Проводиться для молодих саджанців, допомагаючи їм правильно сформувати свою молоду крону. Роблять кілька років підряд після висадки.

Санітарна. Проводиться періодично або за потреби (при негоді). Зрізають сухі, аварійні гілки, уражені омелою або грибами.

Омолоджувальна. Проводиться лише в дерев, які добре витримують підстригання та обрізання і вершина яких почала всихати, а ріст пагонів припинився. Обрізається частина крони, щоб дати можливість дереву оновитися.

Проте у Миколаєві обрізають дерева з порушенням правил. Крім того, зрізи дерев не оброблюються спеціальними препаратами, через що у серцевину потрапляють різні шкідники та руйнують дерево.

«І є «кронування» — варварська обрізка дерев до стовбура. Кронування — це коли з дерева зрізається більше 30% листяної маси гілок, це вже обшморг крони до ступеня не припинення росту, але значного ослаблення дерева. До 50% — це обшморг крони до припинення росту самого дерева.Часто зрізають саме всю крону, лишаючи лише стовбур. Потім дерево рятуючись випускає безліч водяних пагонів, але вони не є гілками, і не виконують своїх функцій. Люди думають, що дерево «відросло», а воно помирає. Після кронування дерево живе 2-5 років, хоча могло б ще 100-200 років прожити», — зазначають спеціалісти.

Нагадаємо, що у Миколаєві на Флотському бульварі знесли два дерева та облаштовують спортивний майданчик. У екологічній інспекції заявили про порушення.

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що будівельні роботи на Флотському бульварі не потребують проєкту. Він також пояснив, що їх розпочали «щоб наші бійці безкоштовно проходили там реабілітацію».

В Держекоінспекції Південно-Західного регіону повідомили, що сума екологічних збитків, завданих будівельними роботами на Флотському бульварі, склала понад 2 мільйони гривень.

Також Державна екологічна інспекція попросила КП «Миколаївські парки» повернути шар родючого грунту, який зняли для встановлення спортмайданчику на Флотському бульварі.