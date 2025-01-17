«Може їм займатися нема чим», — директор «Миколаївських парків» каже, що екологи програють в судах усі справи проти КП

Директор комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай назвав абсурдом позицію Державної екологічної інспекції щодо їх діяльності. Він стверджує, що екоінспекція програє усі справи проти КП, які доходять до суду.

Про це він сказав під час брифінгу у Миколаївській міській раді у пʼятницю, 17 січня, пишуть «МикВісті».

Він зокрема згадав про попередній скандал з обрізкою платанів на Соборній на початку 2024 року, за якою було відкрито кримінальне провадження. Однак після висновків експерта справу закрили, бо роботи велись «згідно чинного законодавства».

— У лютому 2024 року, на думку державного екологічного інспектора, не буду називати прізвище, ми обрізали платани на Соборній до ступеня припинення росту. Тобто згубили його. Була заява до поліції, відкрито кримінальне провадження. Я кажу фахівцям: «Давайте зупинимось, нехай поліція розбереться». Рік залучали експерта. В кінці ми отримали закриття кримінальної справи. Висновок експерта є. Ну так, по пам'яті там зазначено, що роботи виконувались згідно чинного законодавства, щось таке, з невеликим відхиленням. Кримінальну справу закривають. Я кажу: «Ну все, дівчата, ви молодці, все ми робимо правильно, рухаємось далі». Державна екологічна інспекція не погодилася з цим рішенням. Вони мене, як керівника, запросили до себе і склали адмінпротокол на мене. Я йду до Заводського районного суду. Суд приймає рішення в пользу заявника, тобто мене, і скасовує протокол про адміністративне правопорушення, — каже Дмитро Чучмай.

Але посадовець зазначає, що це не єдина справа, що була порушена — їх «дуже багато». Однак, як правило, суди встають на сторону комунального підприємства, а не Держекоінспекції.

— Ой, так, дуже багато. На Тетяну Скибицьку зараз щось пишуть. Є такий Роман Козмай, озеленювач, виконував роботи по дорученню керівника. Щось не так, на їх думку (мова про Держекоінспекцію, — прим.). На Романа Козмая також склали адміністративний протокол, з котрим ми не погодились. Ми пішли в суд, суд встав на сторону Козмая. Це такий процес заради процесу. Може, їм там зайнятися, більше немає чим. Вони прийдуть, щось напишуть, ми це оскаржимо і все. Я особисто звернувся до Міндовкілля з проханням розібратись у цій ситуації, тому що вона вже до якогось такого абсурду доходить. Ключове в тому, що судовий збір сплачується за бюджетні кошти. Тобто комунальне підприємство «Миколаївські парки» подає позовну заяву до суду, сплачує бюджетні кошти. Суд стає на нашу сторону і з Державної екологічної інспекції знімає ці кошти на користь комунального підприємства. Бюджетні кошти ганяємо з одного кута у інший, — додав він.

Нагадаємо, що директора комунального підприємства «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай маріуполець. До квітня 2021 року він очолював «Маріупольавтодор» та був звільнений після службового розслідування.

Розпорядження про звільнення мера Маріуполя Валерія Бойченка. Документ: 0629

Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві

Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.

Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.

За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.

Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.

9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.

Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.

Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.

У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».