Атака РФ на Харків 9 лютого. Фото: Харківська ОВА

Посол США Бріджит Брінк висловила співчуття Харкову, де під час одного з останніх обстрілів загинула ціла родина, та нагадала, що це один з доказів, чому союзники мають продовжувати підтримку України.

Допис вона опублікувала 11 лютого у соцмережі X.

«Ми подумки з Харковом, містом, яке дуже постраждало від російських обстрілів. Цими вихідними там загинули семеро людей, серед яких — родина з трьома дітьми. Саме тому ми маємо підтримувати Україну — щоб зупинити такі жахливі злочини», — написала Бріджит Брінк.

Як повідомлялось раніше, внаслідок російської атаки дронами у Харкові загинули семеро людей, серед них є діти, ще троє людей поранені. У пожежі загинула ціла сім’я.

Згодом, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських терористів на Харків зросла до 57.