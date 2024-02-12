Будинки в Очакові потерпають від обстрілів, архівне фото НикВести

92% мешканців Очаківської громади, що на Миколаївщині вірять у відновлення громади після виходу з зони бойових дій. Вони бачать її «квітучою», «успішною» та «туристичною».

Про це йдеться у статті «НикВести» «Очаків: чим живе та про що мріє прифронтове місто».

Разом з тим 8% мешканців мають негативне бачення з приводу можливостей відновлення.

Таке опитування провели в рамках розробки плану відновлення Очаківської громади Місцева влада запрошувала мешканців надати свої ідеї щодо майбутнього Очакова. Але, за словами віцемера Олексія Васькова, жителі не проявили активності у цьому опитуванні.

Згідно з даними звіту за результатами опитування, в ньому взяло участь 806 людей. Загалом, анкета для жителів громади налічувала 17 питань, зокрема про поточну ситуацію у громаді та ключові проблеми та потреби.Серед конкретних побажань особливо виділяються «створення робочих місць», «розвиток туристичного потенціалу» та «подолання корупції».

Зазначимо, що після вилучення до держбюджету наприкінці минулого року податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачували військові та правоохоронці, Очаків більше не може проводити жодних робіт з відновлення після прильотів, тому сьогодні в місті лише завершують ремонти, які були розпочаті до втрати податку.

Як раніше повідомив віце-мер Очакова Олексій Васьков, дохід від військового ПДФО в Очакові складав 94%, адже історично переважною більшістю населення міста є військовослужбовці. Саме завдяки цьому податку у міста була можливість утримувати комунальні установи та підприємства, виділяти кошти на поточний ремонт пошкоджених будинків та робити укриття.