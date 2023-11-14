Заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков назвав рішення про передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до держбюджету безглуздим та необдуманим. На його думку, вилучення ПДФО значно не змінить ситуацію в сфері обороноздатності країни, але негативно позначиться на розвитку самих громад.

Свою позицію він озвучив в ході ефіру на телеканалі «МАРТ».

За словами віцемера Очакова, ПДФО, який надходить з доходів військовослужбовців, міг бути вилучений ще на початку поточного бюджетного року. Але тоді і місцеве самоврядування, і представники Асоціації міст України змогли переконати центральну владу не приймати подібного рішення.

Станом на сьогодні дохід від військового ПДФО в Очакові складає 94%, адже історично переважною більшістю населення міста є військовослужбовці. Саме за рахунок цього податку у міста є можливість утримувати ряд комунальних установ, виділяти кошти на поточний ремонт пошкоджених будинків та робити укриття.

— У нас на сьогодні ПДФО саме від військових складав 94% — це все для нас. До повномасштабного вторгнення це було на рівні 50-60%. І це не тому що нам пощастило, історично ми були з одного боку курортним, з іншого військовим містом. У нас були військові частини завжди, аеродром, який благополучно перевели в Саки, а потім Крим віджали, — розповів Олексій Васьков.

Олексій Васьков стверджує, що звинувачення про те, що кошти з бюджету повністю йдуть на ремонт доріг, є безпідставними, адже ніхто не проводив аналіз, щоб визначити відсоток цих витрат. При цьому, він додає, що відновлення є обов'язком місцевої влади, адже повертатись в зруйнований Очаків після життя в комфортних умовах в інших містах Європи ніхто не захоче.

— Коли я слухаю деяких представників влади, які наче папуги «бруківка, бруківка, бруківка»… Так, дійсно, на вулицях кладуть асфальт, але якщо ми вже кажемо про військовий ПДФО, то візьміть зробіть аналіз, скільки ми з ПДФО виділяли на потреби армії, скільки з цього ПДФО пішло на бруківку. На мою думку, це не більше 1-2%. Якщо ви вважаєте, що цього не потрібно робити — забороніть законом. Але це наші повноваження, ми зобов'язані це робити. За минулий рік ми в Очакові поклали асфальта більше, ніж за роки незалежності. Треба це робити чи ні, ну це таке питання. Але коли люди прожили все життя по коліна в багнюці, а зараз у них є асфальт, то я не думаю, що вони скажуть, що цього не треба було робити. Якби ми цього зараз не зробили, ми б ніколи це не зробили. Перемога рано чи пізно буде, але куди підуть гроші? Після цього асфальт точно буде не в пріоритеті. Асфальт — це під'їзд швидкої, пересування військових. Ми хочемо повернути людей чи не хочемо? Не тільки до Очакова, до будь-якого міста. Куди ми їх повернемо? Уявіть, що ми завтра перемогли. В зруйноване місто ніхто не повернеться. Багато людей за кордоном досить непогано себе почувають. На одному патріотизмі далеко не поїдеш, людям потрібна інфраструктура. Не важливо війна це чи ні, це потрібно робити. Якщо місцева влада не буде цього робити, то навіщо ми тут взагалі сидимо? — заявив чиновник.

Вилучення ПДФО буде в першу чергу ударом по процесу відновленню пошкодженого майна та на утриманні тарифів за комунальні послуги, каже Олексій Васьков.

— Річ не про асфальт і бруківку, річ про те, що ми не зможемо ремонтувати дахи, робити сховища у лікарнях, дитячих садках. Не зможемо утримати на достойному рівні тарифи комунальної галузі: водопостачання, вивезення сміття і водовідведення. Для водоканалу з бюджету ми виділяли кошти на розвиток та на зарплати близько 3-4 мільйонів гривень, зараз ми цього не зможемо робити. Тарифи піднімуться автоматично в рази. Якщо військова частина чи підприємство зможуть дозволити собі оплачувати підвищення, то люди ні. І в нас не буде фінансового ресурсу це компенсувати. Депутати, які прийняли цей закон, вони це розуміли? А зарплати… Чим слюсар водоканалу Очакова відрізняється від військового? І той, і той ризикує, знаходячись в зоні бойових дій, тільки один на трубі, а інший з автоматом в руках. І як ми можемо пояснити цьому слюсарю, що «Ми тобі не будемо платити підвищену зарплату за той ризик, який ти несеш, тому що наші депутати закон прийняли»? Вони (народні депутати, - прим.) порахували напевне лише ті кошти, які треба на утримання апарату міської ради і виконавчих органів, а комунальні установи, як ми будемо їх утримувати? — питає віцемер Очакова.

Наразі в Очакові продовжують облаштовувати укриття в сферах соціальної інфраструктури. Зокрема, згідно всіх норм було облаштовано укриття в одній зі шкіл, де діти за згодою батьків почали ходити на офлайн-навчання. Також триває ремонт укриття в лікарнях та дитсадках.

— Це все ми зробили виключно за власний кошт. Відновлення дахів, які ми робимо, закуповуючи будматеріали і оплачуючи роботу бригад, ми робимо з місцевого бюджету. За весь період ми жодної копійки від держави не отримали, хоча звітуємо ми щомісяця. Люди дивляться телебачення і їм цим асфальтом і бруківкою забили мізки. Вони ще до кінця не розуміють, що це загроза не для місцевого самоврядування, а для них, — каже він.

Олексій Васьков вважає, що вилучення ПДФО з громад є порушенням дії реформи децентралізації, зазначаючи, що ці кошти не покращать суттєво ситуацію в обороноздатності України.

— Навіщо тоді потрібна була реформа децентралізації, якщо так необдуманно поступати з громадами? Обіцяють компенсувати до рівня 2021 року, Арахамія так казав, великий фахівець, буде це чи ні, ми не знаємо. Простіше було б обмежити громади у витраті цих коштів, зобовʼязати певний відсоток нараховувати в держбюджет. Але так безглуздо вилучити весь ПДФО… Якщо в Одесі чи Києві, це не більше 20%, то може вони так і не відчують цього. У них і так все добре. А нам що робити? Як народні обранці це бачать, я не знаю. Не думаю, що вилучення ПДФО військових сильно покращить ситуацію в оборонозахисті, — заявив Олексій Васьков.

Наразі Очаків не отримував остаточної інформації щодо компенсації, яку місто має отримати, але каже, що ймовірно їм доведеться скоротити ряд програм, які діяли до сьогоднішнього дня.

— Вони (миколаївські нардепи, - прим.) нібито розуміють нашу ситуацію, і виступали за те, щоб була передбачена компенсація, але поки контрольних цифр немає. Ми не знаємо, як планувати наступний бюджетний рік. Звичайно, цифри надійдуть, але вони будуть далекими від кінця 2021 року. Враховуючи, що на Миколаїв виділили 2 мільярди, це нічого. Мені здається, що цей закон про вилучення був прийнятий більш на емоціональному рівні. В захист цього рішення один з депутатів казав, що з початку вторгнення скоротились доходи до державного бюджета. Але ж скільки допомоги надходить від західних країн, і скільки цієї допомоги дійшло до місцевих рад? Жодної. На мою думку, державний бюджет отримав допомогу і може розподіляти кошти на оборону в тому числі, це дуже важливий напрямок, — сказав Олексій Васьков.

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, що передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету.

Як відомо, в рамках підготовки закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планує спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Відповідний урядовий законопроєкт уже поданий до Верховної Ради.

Бюджет Миколаєва таким чином втратить 2,7 мільярда гривень, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.