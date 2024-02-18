Ілюстраційне фото дрону

Українські аналоги дронів «Ланцет» пройшли попередні випробування та вже готуються до перших бойових випробувань.

Про це віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на YouTube-каналі «Дія».

Зазначається, що в останні дні тестували дрони від чотирьох компаній, з них успішно випробування пройшли два.

Михайло Федоров зазначив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько 100 подібних дронів на місяць.

Такі дрони керуються відеоканалом, що дозволяє наводити і корегувати рух під час ураження.

Окрім цього, такі дрони мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед враженням цілі наводитись на неї без прямого звʼязку з дроном.

Керівник Мінцифри також наголосив на потребу запровадження ринку подібних дронів. Наступним етапом буде тестування на полі бою.

«Це технологічний продукт, тому не можна було запустити його відразу, потрібно було запустити ринок… і от зараз ми маємо результат. З‘явиться 2-3 продукти на ринку, які між собою конкурують, через рік таких компаній буде десяток», – зазначив віцепремʼєр.

За його словами, «Ланцет» дозволяє збільшити дистанцію враження техніки, він працює на 30-40 км, FPV-дрони працюють на 10-20 км. Ще одна перевага дрона по типу «Ланцет» в тому, що він може працювати вдень, бо великі квадрокоптери можуть працювати тільки під прикриттям ночі.

Раніше, віцепремʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає українців долучатися до проєкту «Народний дрон», який навчить збирати 7-дюймові FPV-дрони в домашніх умовах.