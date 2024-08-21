Коронавірус. Ілюстративне фото. freepik

У Первомайську зафіксували ріст захворювання на COVID-19. За тиждень захворіло 48 людей.

Про це стало відомо на апаратній нараді у Первомайській міській раді.

Зазначається, що попереднього тижня було 48 випадків захворювання на COVID-19. Перед цим фіксували 21 випадок.

«Так, за даними МОЗ в Україні останнім часом відмічається зростання кількості випадків COVID-19. В Первомайській громаді також спостерігають ріст захворювання. Минулого тижня, у період з 12 по 18 серпня 2024 року, сімейними лікарями зафіксовано 48 випадків коронавірусної інфекції, а попереднього тижня — 21 випадок», — йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що лікарні вже почали підготовку до опалювального періоду. Наразі перевіряють мережі та ремонтують несправності.

Раніше президент Української асоціації інфекціоністів, доктор медичних наук та професор Ольга Голубовська під час візиту до Миколаєва заявила про ймовірність виникнення нової пандемії, яка може бути ще більш небезпечною, ніж попередні.

Нагадаємо, що у липні в Україні зафіксували різке зростання захворювань на COVID-19, майже 12 тисяч випадків, у червні їх було дві тисячі, але навантаження на лікарні не таке велике. Головний санітарний лікар Ігор Кузін не вбачає необхідності введення обмежувальних заходів наразі.

В серпні 2024 року Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.