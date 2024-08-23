Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль готує звернувся до Міністерства оборони щодо неприпустимих випадків, коли працівники ТЦК знімають водіїв з рейсових автобусів.

Під час Години запитань до уряду у Верховній Раді Шмигаль заявив, що попросить Міноборони співпрацювати з ТЦК, щоб подібні випадки більше не повторювалися.

«Коли ТЦК знімає водіїв з бусів, ну, теж неприпустима ситуація, коли просто їде рейсовий автобус і там водія забирають. Я попрошу Міноборони попрацювати з ТЦК, щоб такі речі не повторювались», — сказав Денис Шмигаль.

Окрім цього, Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони та Міністерству охорони здоров'я розібратися з випадками, коли поранені військові змушені самостійно відвідувати військово-лікарські комісії, наголосивши, що це також є неприпустимою ситуацією.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 днів, до 9 листопада.