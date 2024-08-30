Свято Першого дзвоника в одній зі шкіл Миколаєва, архівне фото «НикВести»

У Миколаєві через відтік школярів вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів доведеться скоротити.

Про це на брифінгу 30 серпня розповіла начальниця управління Миколаївської міськради Ганна Личко, відповідаючи на питання кореспондента «НикВести».

Вона заявила, що у Миколаєві у школах цьогоріч навчатиметься 37 671 учень. Порівняно з попереднім 2023-2024 навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 531 дитину. За словами Ганни Личко, згідно з формулою освітньої субвенції, у дистанційних класах має навчатися не менше 30 учнів. Вона пояснила, що через відтік школярів, кількість учнів у класах скоротилася.

— Якщо діти від нас відбувають, то, у свою чергу, мережа класів у кількісному наповненні зменшується. Міністерство фінансів дало доручення міністерству освіти переглянути формулу освітньої субвенції, де чітко зазначено що дистанційні класи повинні бути не менше 30 осіб, — сказав вона.

У матеріалі Міністерства освіти від 5 червня 2024 року йдеться про те, що наповнюваність класів, які вчаться дистанційно у 2024-2025 навчальному році, може бути більшою за 24 учні (для перших класів) та за 30 учнів (для інших класів). Ця норма чинна під час дії воєнного стану. У той час коли наповнюваність класів, які вчаться очно або у змішаному форматі не має перевищувати 24 учні у початкових та 30 у інших класах.

До редакції «НикВести» надійшла інформація про те, що педагогів, які втратили роботу сповістили про це фактично за три дні до початку навчального року.

Коментуючи це, очільниця міського управління освіти Ганна Личко сказала, що керівники навчальних закладів знали про можливість скорочень і мали попередити викладачів.

— Якщо зливався клас, то керівник закладу освіти мав попереджувати вчителів. Ми їм казали, що може очікувати школи з 1 вересня, бо відтік дітей спостерігали ще раніше. Можливо, керівник не попереджував. Менше класів, менше годин, відповідно — і скорочення, — сказала начальниця управління освіти.

Директор управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко. Фото «НикВети»

Також в повідомленні, яке надійшло до редакції йшлося про те, що у класах, які об’єднали навчатиметься понад 50 учнів. Ганна Личко, фактично, заперечувати ймовірність навчання такої кількості учнів в одному класі не стала. Вона зазначила, що на період воєнного стану Міністерство освіти прибрало межу наповнюваності класів. За словами начальниці управління, сьогодні ще триває подача заявок від батьків на очне навчання дітей, що також впливає на зміни кількості учнів у класах. Тож назвати остаточні цифри можна буде лише після початку навчального року.

— Те що ми бачимо зараз, в цих класах вже немає по 50 учнів, тому що батьки приходять і забирають дітей до інших навчальних закладів. Ті цифри, що я називаю ще можуть бути не остаточні, ми ще рухаємося, — сказала Ганна Личко.

На питання, що буде з викладачами, які підпадають під скорочення, директорка управління сказала, що сподівається влаштувати педагогів у інші навчальні заклади, де не вистачає працівників.

— Але те що я бачу, у деяких закладах освіти зараз ще не вистачає працівників, тому я сподіваюся що ми усіх влаштуємо. Головне щоб вони хотіли їздити до іншого закладу освіти на роботу, — сказала вона.

Нагадаємо, раніше начальниця управління освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

Також зазначимо, що у Миколаєві з 2 вересня в очній та змішаній формі запрацюють 26 шкіл, які мають облаштовані укриття. Раніше міська влада планувала відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей.

Більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей. Однак станом на кінець червня у Миколаєві відбувається відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% — до 6380 осіб.