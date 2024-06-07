55% українців негативно оцінюють діяльність президентської партії «Слуга народу» і лише 7% респондентів – скоріше «дуже добре».

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Соціологи дізналися, що скоріше або дуже добре оцінюють діяльність партії «Слуга народу» – 7%.

У той же час третина респондентів з числа опитаних, або 31%, оцінюють діяльність СН ні добре, ні погано. Водночас погано або дуже погано оцінили діяльність партії 55% громадян.

Дослідження тривало 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 002 респонденти у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1 002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році.