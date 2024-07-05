На Миколаївщині три громади отримали мобільні ЦНАПи для оперативного оформлення документів населенню. Також три автомобілі отримали і громади Дніпропетровщини.
Про це повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.
Мобільний ЦНАПи повністю обладнані необхідною інфраструктурою та засобами зв'язку для роботи адміністраторів.
Мобільні ЦНАПи отримали:
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що автомобілі допоможуть людям з прифронтових регіонів швидше й комфортніше отримувати державні послуги. У мобільному ЦНАПі можна буде, зокрема, оформити витяги, довідку й оплатити комуналку готівкою або через термінал.
Допомогу профінансували Євросоюз та Програма розвитку ООН. Раніше 6 мобільних ЦНАПів отримали громади у Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.
Нагадаємо, що в Заводському районі Миколаєва планують відкрити Центр надання адміністративних послуг. Для цього збираються за 9,3 мільйона гривень відремонтувати нежитлове приміщення.
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На Миколаївщині три громади отримали мобільні ЦНАПи для оперативного оформлення документів населенню. Також три автомобілі отримали і громади Дніпропетровщини.
Про це повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.
Мобільний ЦНАПи повністю обладнані необхідною інфраструктурою та засобами зв'язку для роботи адміністраторів.
Мобільні ЦНАПи отримали:
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що автомобілі допоможуть людям з прифронтових регіонів швидше й комфортніше отримувати державні послуги. У мобільному ЦНАПі можна буде, зокрема, оформити витяги, довідку й оплатити комуналку готівкою або через термінал.
Допомогу профінансували Євросоюз та Програма розвитку ООН. Раніше 6 мобільних ЦНАПів отримали громади у Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.
Нагадаємо, що в Заводському районі Миколаєва планують відкрити Центр надання адміністративних послуг. Для цього збираються за 9,3 мільйона гривень відремонтувати нежитлове приміщення.