Мобільні ЦНАПи. Фото: Telegram-канал Михайла Федорова

На Миколаївщині три громади отримали мобільні ЦНАПи для оперативного оформлення документів населенню. Також три автомобілі отримали і громади Дніпропетровщини.

Про це повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Мобільний ЦНАПи повністю обладнані необхідною інфраструктурою та засобами зв'язку для роботи адміністраторів.

Мобільні ЦНАПи отримали:

Вознесенськ, Миколаївська область

Первомайськ, Миколаївська область

місто Баштанка, Миколаївська область

Кам’янське, Дніпропетровська область

Кривий Ріг, Дніпропетровська область

селище Новоолександрівка, Дніпропетровська область

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що автомобілі допоможуть людям з прифронтових регіонів швидше й комфортніше отримувати державні послуги. У мобільному ЦНАПі можна буде, зокрема, оформити витяги, довідку й оплатити комуналку готівкою або через термінал.

Допомогу профінансували Євросоюз та Програма розвитку ООН. Раніше 6 мобільних ЦНАПів отримали громади у Харківській, Запорізькій, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.

Нагадаємо, що в Заводському районі Миколаєва планують відкрити Центр надання адміністративних послуг. Для цього збираються за 9,3 мільйона гривень відремонтувати нежитлове приміщення.