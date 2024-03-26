Держекоіспектори виявили чоловіка, який спиляв шовковицю по вулиці 28 Армії у Миколаєві.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, дерево було живоростучим, діаметром стовбура 32 сантиметри.

Зазначається, що дозвільних документів у на спил дерева у чоловіка не було. Тому його притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 153 КУпАП.

Тепер чоловік має сплатити до Державного бюджету 1250 гривень заподіяної шкоди.

Миколаївець сплатить штрав за спил шовковиці без дозволу / Фото: Держекоінспекція Миколаївець сплатить штрав за спил шовковиці без дозволу / Фото: Держекоінспекція Миколаївець сплатить штрав за спил шовковиці без дозволу / Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, фахівці Державної екологічної інспекції відреагували на скаргу жителів Миколаєва та перевірили законність вирубки дерев по вулиці Миколаївській в Інгульському районі. Чоловіка, що спиляв дерева, притягнули до адміністративної відповідальності. Йому потрібно сплатити штраф у розмірі 13,6 тисяч гривень до державного бюджету.