Директор управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков

У Миколаївський ОВА закликали підприємства припинити використання електроенергії для зовнішньої реклами.

Про це сказав директор управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков, пишуть «НикВести».

Під зовнішньою рекламою мається на увазі скоротити витрати електроенергії зокрема на ЛайтБокси, LED-екрани та інші види банерів, що працюють від мережі.

«Користуючись нагодою я звертаюся до нашого свідомого бізнесу, електроспоживання на зовнішню рекламу треба скоротити», — Євген Гладков.

Він також звернувся до держпідприємств та нагадав про постанову Кабінету Міністрів про скорочення використання кондиціонерів задля економії електроенергії, щоб збільшити обсяг електроенергії для побутових споживачів.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

Відключення світла на Миколаївщині

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак вчора 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.