Миколаївська прокуратура розпочала розслідування по обстрілу Вознесенська. Фото: прокуратура

Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частини 2 статті 438 Кримінального Кодексу України) після обстрілу Вознесенська 10 липня.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Відомо, що вдень 10 липня РФ завдала ракетного удару по підприємству у Вознесенську, коли там знаходилися мирні мешканці. Внаслідок вибуху загинув чоловік, ще вісім людей отримали травми, їх госпіталізували. Через обстріл в приміщенні зайнялася пожежа, були також пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

«Документування та фіксація наслідків ворожої атаки здійснюється прокурорами відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, обласної прокуратури, слідчими слідчого управління ГУНП та слідчими слідчого відділу УСБ України, огляд місця події здійснювався за участі співробітників ВТС ГУНП в області», — додали в прокуратурі.

Миколаївська прокуратура розпочала розслідування по обстрілу Вознесенська. Фото: прокуратура Миколаївська прокуратура розпочала розслідування по обстрілу Вознесенська. Фото: прокуратура

Обстріли Миколаївщини 8 та 9 липня

Російська армія 8 липня завдала ракетних ударів по ряду українських міст: Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську, Краматорську та Словʼянську.

Крім того, обстріли фіксувались і на території Миколаївської області. Зокрема вдень близько 11:50 в області відпрацювала система ППО, яка знищила крилаті ракети. Через падіння уламків на відкритих територій сталось декілька пожеж.

Близько 14:25 вибухи чули жителі Вознесенського району. В цей час Повітряні сили повідомляли про рух ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Пізніше Віталій Кім повідомив, що ворожа ракета влучила по території фермерського господарства. Постраждали двоє жителів, зокрема 5-річна дитина.

Загалом постраждали від російської атаки 8 липня усі чотири райони області.

У ніч на 9 липня російська армія вдарила балістичною ракетою по Баштанському району. Уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27-ми та 38-ми років. В ОВА повідомляють, що вони обоє госпіталізовані у стані середньої тяжкості.