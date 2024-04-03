Господарства компанії «СП «ПАЕК» розпочали посівну кампанію соняшнику.
Про це повідомляє пресслужба «ПАЕК».
Зазначається, що цього року під цю культуру відведено більш ніж половина земельного банку компанії.
Компанія «ПАЕК» вже давно спеціалізується на вирощуванні соняшнику.
«Завдяки багаторічному досвіду, власним технологіям та налагодженим ринкам збуту, «ПАЕК» досягає високих показників урожайності соняшнику. Зокрема, вона значно вища за середній показник по Україні», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що «ПАЕК» збільшить експорт власної агропродукції на ринок ЄС.
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Господарства компанії «СП «ПАЕК» розпочали посівну кампанію соняшнику.
Про це повідомляє пресслужба «ПАЕК».
Зазначається, що цього року під цю культуру відведено більш ніж половина земельного банку компанії.
Компанія «ПАЕК» вже давно спеціалізується на вирощуванні соняшнику.
«Завдяки багаторічному досвіду, власним технологіям та налагодженим ринкам збуту, «ПАЕК» досягає високих показників урожайності соняшнику. Зокрема, вона значно вища за середній показник по Україні», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що «ПАЕК» збільшить експорт власної агропродукції на ринок ЄС.