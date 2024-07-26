СБУ на Черкащині затримала диверсанта Росії, який підпалював енергетичні об'єкти. Фото: СБУ

На Черкащині СБУ затримала чоловіка, який за завданням розвідки Росії вчинив серію підпалів енергетичних об’єктів.

Як повідомляє СБУ, зловмисником виявився 20-річний місцевий житель, який шукав «легких грошей» в інтернеті. Він намагався знищити 8 електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району.

Зазначається, що чоловік планував знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні. Для того, щоб виконати завдання, він спочатку встановив локації «потрібних» енергооб’єктів та підготував знаряддя для вчинення злочину.

СБУ задокументувала, як зловмисник зламував трансформаторні підстанції, щоб залити бензином технологічне обладнання та підпалити його. За знищені «цілі» спецслужба РФ обіцяла перераховувати гроші на банківську картку чоловіка.

«На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали диверсанта «на гарячому», коли він намагався знищити новий енергооб’єкт. Під час обшуку у затриманого виявлено каністру з бензином та мобільний телефон із доказами його листування з агресором», – пише пресслужба

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях СБУ із Національною поліцією затримали пʼятьох організаторів нелегального бізнесу.