Активісти провели акцію у Парижі проти воєнних злочинів Путіна

Активісти «Євромайдан-Варшава» провели у Парижі акцію із закликом притягнути до відповідальності за воєнні злочини російського Президента Володимира Путіна.

Як повідомляє Радіо Свобода, на будівля та стовпах у Парижі розклеїли плакати із зображеннями Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Плакати також закликають до створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

«Ми хотіли нагадати, що Росія — терористична країна, в Україні далі триває війна, що Путін — військовий злочинець, якого за скоєння злочинів на території України розшукує Міжнародний кримінальний суд, а більшість росіян, які змагатимуться під «нейтральним прапором» на олімпійських іграх у Парижі, підтримують війну Росії проти України. Ось реальність, в якій ми живемо. Надіюсь, що наші плакати спонукатимуть учасників та вболівальників олімпійських ігор хоча б на мить про це згадати», — розповіла організаторка акції, лідерка «Євромайдану-Варшава» Наталка Панченко.

Правозахисниця Олександр Матвійчук зазначила, що щонайменше десять із 15 росіян, які змагатимуться в Парижі під нейтральним прапором, підтримують війну Росії проти України.

Нагадаємо, до Олімпійських ігор у Парижі після перевірок не допустили близько п'яти тисяч осіб. З них тисячу — через підозру в можливому втручанні в інтересах іноземної держави.

Зазначимо, що ігри офіційно розпочались 26 липня. У середу, 17 липня, очільниця столиці Парижа Анн Ідальго поплавала в Сені, щоб продемонструвати, що її вода є достатньо чистою для проведення змагань з плавання на відкритому повітрі в рамках Паризьких Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів.