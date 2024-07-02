Фото з відкритих джерел

На Вінниччині 15 років тюрми отримав завербований агент російських спецслужб, який готував ракетний удар по станціях «Укрзалізниці».

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Правоохоронці вказують, що 57-річний чоловік готував серію ракетно-дронових ударів по об’єктах «Укрзалізниці» та енергетичного комплексу. Для виконання ворожого завдання агент намагався встановити локації вузлових станцій, якими рухались військові ешелони ЗСУ.

Також він збирав інформацію про технічний стан підстанцій, що забезпечують електрикою об’єкти залізничної інфраструктури. Всі отримані дані він передавав росіянам. За це мав отримати 100 тисяч рублів на придбання авто.

«Зловмисник сподівався, що пізніше російська спецслужба «евакуює» його на територію РФ», — додали в СБУ.

Чоловіка затримали на спробі передачі розвідданих. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника виним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше мешканця Краматорська засудили до 15 років ув’язнення за співпрацю з росіянами та коригування ворожих ударів по Донеччині.