Фото: пресслужба ПАЕК

Аграрії півдня спостерігають за стрімкою зміною клімату та глобальний вплив на прискорення термінів вегетації культур. На полях компанії ТОВ «СП «ПАЕК» пшениця та ячмінь уже викинули колос.

Як зазначає власник агрохолдингу, аграрій Юрій Кормишкін, якщо не буде опадів, то до жнив потрібно бути готовими уже в кінці травня.

«На півдні Миколаївщини пшениця та ячмінь викинули колос. Це говорить про те, що при сприятливих умовах, а це хоча б один дощ на 20-30 мм, жнива розпочнуться в першій декаді червня. У разі відсутності дощів — протягом декількох тижнів. Тобто жнива можуть розпочатись аномально рано — в кінці травня», — ділиться ситуацією Юрій Кормишкін.

Фото: пресслужба ПАЕК Фото: пресслужба ПАЕК Фото: пресслужба ПАЕК

Варто зазначити, що в цьому сезоні практично усі озимі культури пришвидшили свою вегетацію в середньому на 3-4 тижні, що з точки зору агрономії є вкрай багато.

Зміни клімату, як вбачають агрономи компанії «ПАЕК», можуть призвести до глобального перегляду структури посівів в регіоні та плідної роботи з науковою спільнотою щодо виведення нових сортів культур адаптованих до сучасних кліматичних умов.