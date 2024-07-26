Михайло Жонін у Миколаєві. Фото: Cвідок.інфо

В понеділок, 29 липня, в Каштановому сквері у Миколаєві відбудеться благодійний ярмарок на підтримку військових 35 окремої бригади морської піхоти. На захід завітає актор українського серіалу «Пес» Михайло Жонін.

Про це у Facebook повідомив Дмитро Ганіченко.

«До нас в гості приїжджає з великою місією, на підтримку наших воінів з 35 бригади, мій друг, актор і найширшої душі людина Михайло Жонін (капітан Гнезділов,т/с Пес)», — йдеться в повідомленні.

Захід триватиме з 12:00 до 20:00. Організатори збиратимуть кошти на дрони для військових.

«Живе спілкування та багато несподіваних сюрпризів. Всі зібрані кошти — на ЗСУ!!! На дрони для наших хлопців. Ціль: 3 500 000 гривень», — написав Дмитро Ганіченко.

Нагадаємо, щонеділі у центрі Миколаєва на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської проходить акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українських військових.