Екскерівник «Миколаївоблтеплоенерго» Віталій Бородін, фото «НикВести»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила вирок, яким до 8 років позбавлення волі засудили колишнього виконувача обов'язків керівника, ексголовного інженера «Миколаївоблтеплоенерго» Віталія Бородіна у розтраті коштів.

Про це повідомили в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, не вказуючи прізвище фігуранта. Однак, за інформацією аналітичного порталу «Слово і діло», йдеться про Віталія Бородіна.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд визнав Віталія Бородіна винуватим і призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Його адвокат подав скаргу на цей вирок.

«Апеляційна палата завершила розгляд апеляційної скарги захисника на вирок ВАКС від 22.12.2023, яким колишньому головному інженеру «Миколаївоблтеплоенерго» призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та конфіскацією майна. За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу захисника без задоволення, а вирок ВАКС — без змін», — інформує суд.

За версією обвинувачення, 2 листопада 2015 року між «Миколаївоблтеплоенерго» та компанією «Укренергосервіс» було укладено 138 договорів підряду на виконання робіт зі встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках Миколаєва. При цьому 11 договорів укладені на виконання робіт за адресами, які Інвестпрограма-2015 не передбачала. Пізніше на підставі поданих Віталієм Бородіним документів, які містять завідомо неправдиві відомості, з рахунків «Миколаївоблтеплоенерго» в Ощадбанку на рахунок «Укренергосервіс» в Укрсоцбанку були перераховані 7,12 мільйонів гривень, з яких 2,74 мільйона гривень становлять суму завищення вартості теплових лічильників.

Слідом за поліцією НАБУ стало розслідувати епізод про розкрадання у 2015 році коштів з ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» під час встановлення лічильників обліку теплової енергії.

Після надходження коштів екс-директор «Миколаївоблтеплоенерго» дав вказівку директору «Укренергосервіс» перевести 2,74 мільйони гривень на рахунок дочірнього підприємства «Компанія Укренергосервіс-М», співзасновником і директором якої на момент переведення був сам Віталій Бородін. Також наголошується, що зазначена сума була перерахована компанії «Укренергосервіс-М» як оплата за модульні плати в теплових лічильників, що насправді не були встановлені.

Ще у червні 2017 року прокуратура передала обвинувальний акт щодо Бородіна до Ленінського районного суду Миколаєва.