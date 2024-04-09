У вівторок 9 квітня представили тимчасових виконувачів обов’язків начальників поліції в Арбузинці та Казанці на Миколаївщині.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

Арбузинка та Казанка отримали нових керівників поліції. Фото: поліція Миколаївщини Арбузинка та Казанка отримали нових керівників поліції. Фото: поліція Миколаївщини

Відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу (Арбузинка) очолив старший лейтенант Вадим Дзяма.

Згідно з його декларацією за 2023 рік, Вадим Дзяма раніше працював оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Первомайського районного відділу.

Казанський підрозділ очолив полковник Олег Шпильовий. Згідно з інформацією із соцмереж, він, ще за часів міліції очолював обласний карний розшук, а також був начальником Новобузького райвідділу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Головному управління нацполіції Миколаївщини тимчасово виконувати обов’язки заступника начальника буде підполковник поліції Віталій Даніла.